Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали более 8000 вакансий, открытых работодателями в Мурманской области в III квартале 2021 года, и выявили пять трендов, которые характерны для местного рынка труда.

Тренд первый: восстановление рынка

Работодатели Мурманской области проявляют на рынке труда высокую активность. Так, в июле 2021 года было размещено на 47% вакансий больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года. В августе и сентябре тренд увеличения спроса на работников продолжается: приросты к предыдущему году составили +46% и +48% соответственно. У данной ситуации со стабильными приростами количества предложений о работе может быть только одно объяснение: рынок труда восстанавливается, бизнес активно акклиматизируется в новых условиях и стремится расширить свою деятельность, для чего нанимают новых специалистов.

Тренд второй: растёт спрос на специалистов по продажам и начинающих специалистов

По итогам третьего квартала 2021 года, самыми востребованными в Мурманской области стали представители сферы продаж (35% от всех вакансий), начинающие специалисты (13%), а также рабочий персонал (13%). Интересно отметить, профобласть «Продажи» укрепила свои позиции в рейтинге самых востребованных за прошедший год. Востребованными остаются и представители сферы строительства и недвижимости, транспорта и логистики, административный персонал, производственные рабочие и специалисты медицины и фармацевтики.

Тренд третий: на рынке труда наиболее активны начинающие специалисты и работники из сферы продаж

Уже было отмечено, что работодатели в третьем квартале 2021 года вели себя активно и размещали большее число вакансий - соискатели в ответ не так активно выходили на рынок труда. В третьем квартале 2021 года не было размещено больше резюме, чем в прошлом году в соответствующий период. Самым активным месяцем для соискателей стал сентябрь - было размещено почти 12 тысяч резюме.

В структуре резюме по профобластям также две крупные сферы стабильно держат лидерство: однако, доля резюме от специалистов по продажам сократилась по сравнению с прошлым годом с 15% до 12%, а начинающие специалисты и студенты сохранили долю 16%. Также, активны на рынке труда в начале года работники в сфере транспорта и логистики, представители административного персонала (по 8%), производственные рабочие (7%), бухгалтеры (6%), ИТ-специалисты, рабочий персонал, (по 5%). Наименее активны на рынке труда HR-специалисты, маркетологи, а также специалисты по безопасности.

Тренд четвертый: уровень конкуренции падает

В третьем квартале 2021 года наблюдается тенденция снижения конкуренции среди соискателей за рабочие места. Так, если в июле 2020 года на одну вакансию приходилось почти 4 резюме, то в 2021 году это значение равнялось 2. Августовское значение конкуренции было ниже, чем год назад на 1,3 п. и равнялось 2,5. В сентябре уровень конкуренции опустился до 2,6. При этом оптимальным показателем уровня конкуренции считается 5-6 кандидатов на одно вакантное место.

В большинстве профессиональных сфер в Мурманской области наблюдается серьёзный спрос и как следствие дефицит специалистов. Трудная ситуация - в сфере маркетинга (в среднем 2 резюме на одно предложение о работе), в сфере фитнеса (1,9), в банковской сфере (1,1), среди домашнего персонала, в сфере строительства, недвижимости, продаж, медицины (по 0,9).

Несмотря на то, что в среднем уровень конкуренции по региону в третьем квартале имеет низкое значение, всё же остаются сферы, в которых уровень конкуренции среди соискателей высокий. Такая ситуация была отмечена среди высшего менеджмента и руководителей среднего звена (8,6), юристов (8,3), представителей сферы искусства, развлечений и масс-медиа (7). Серьезного дискомфорта из-за жесткой конкурентной среды пока не испытывают бухгалтеры, работники науки и образования, госслужащие, начинающие специалисты и студенты, поскольку в этих сегментах рынка труда Мурманской области уровень конкуренции не превышает норму.

Тренд пятый: предлагаемая зарплата растёт

Наблюдаемый во многих сферах дефицит специалистов заставляет работодателей предлагать кандидатам все лучшие условия для привлечения их в компании. Известно, что наиболее предпочтительным мотивирующим фактором для соискателей является величина заработной платы. Так, в третьем квартале 2021 года средняя предлагаемая заработная плата в Мурманской области составила 46 тысяч рублей, что на 3000 рублей больше, чем годом ранее.