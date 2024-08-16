Состояние запасов биоресурсов в Баренцевом море исследуют учёные ПИНРО

Учёные Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ПИНРО) приступили к комплексным исследованиям биоресурсов промысловых гидробионтов в Баренцевом море. Экспедиция проходит на борту научно-экспедиционного судна «Вильнюс».

Как сообщает пресс-служба ПИНРО, во время работ в море специалисты проведут тралово-акустическую съёмку пелагических и донных рыб, северной креветки, краба-стригуна опилио, океанографические исследования, соберут пробы зоопланктона и материалы о распределении, численности морских млекопитающих и птиц. Учёные также выполнят эколого-паразитологические и ихтиопатологические исследования промысловых гидробионтов и отберут пробы для оценки загрязнения грунта, воды и биоты в Баренцевом море.

Полученные данные будут использованы для оценки состояния запасов и разработки прогнозов различной заблаговременности.

Фото: https://vk.com/@pinro.vniro-sovmestnaya-rossiisko-norvezhskaya-ekosistemnaya-semka-na-ni