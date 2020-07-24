Состояния объекта культурного наследия в Мончегорске проверили специалисты регионального Минкульта

Сотрудники Министерства культуры Мурманской области посетили Мончегорск для проведения технического осмотра и фотофиксации объекта культурного наследия «Жилое здание, 1952 г ., архитектор В.А. Добрынин» с последующим составлением акта технического состояния.

Это здание является объектом культурного наследия регионального значения и был принят под государственную охрану распоряжением Министерства культуры Мурманской области от 22.04.2020 № 24 «О включении выявленного объекта культурного наследия «Жилое здание», расположенного по адресу: Мурманская область, город Мончегорск, проспект Металлургов, 11, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения».

Рабочий проект жилого дома № 11 на улице Металлургов подготовил архитектор В.А. Добрынин в конце 1948 года. Строительство вёл участок «Жилстрой» под руководством инженера С.В. Маньковского, общестроительными работами руководил старший прораб А.М. Яскунов. До 1949 года в строительстве принимали участие военнопленные немцы. Так же были задействованы репрессированные женщины и вольнонаёмные. Дом был сдан в декабре 1952 г . Весь объём здания составляли жилые квартиры. С момента постройки и по настоящее время, здание используется как жилое.

В настоящее время отдельные квартиры первого этажа переведены в нежилой фонд, там размещаются коммерческие магазины и учреждения обслуживания, с устройством отдельных входов, на фасаде установлены современные козырьки и рекламные вывески.

После проведения осмотра здания, был составлен акт о его техническом состоянии.