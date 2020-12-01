Сотни деревьев и тысячи кустарников - в ММТП подвели итоги озеленительной кампании 2020 года

В Мурманском морском порту подвели итоги озеленительной кампании 2020 года. Как сообщила начальник комплекса социально-бытового обслуживания АО «ММТП» Ирина Гречишникова, на территории предприятия, прилегающих зонах, в городских парках и скверах было высажено более двухсот деревьев и кустарников, почти триста саженцев, а также свыше двух тысяч цветов. Помимо этого, за счет АО «ММТП» была завезена подготовленная земля, удобрения, сезонная трава для газонов. Портовики приняли участие в акциях «День сирени», «Наш дворик», «Зелёный рекорд» и других.

«Все, что планировали в этом году, было сделано. При этом мы не только высаживали новые деревья, но и заменяли те, что не смогли пережить предыдущую зиму. Главная просьба – бережно относиться к живым насаждениям на придомовых территориях. Они наиболее уязвимы, их чаще всего приходится заменять», - отметила представитель службы.

Проведение ежегодных озеленительных кампаний является частью масштабной экологической программы, реализуемой АО «ММТП». На территории областного центра эта работа ведется в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией г. Мурманска и АО «Мурманский морской торговый порт» и является одним из проектов по улучшению комфортной городской среды областного центра. Как рассказала Ирина Гречишникова, в следующем году озеленение территорий силами предприятия будет продолжено. Подготовка к озеленительной компании 2021 года начнётся в ближайшее время.