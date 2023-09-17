Сотни молодых разработчиков ищут ИТ-решения для Мурманской области

В Мурманской области 15 сентября состоялось торжественное открытие соревнований разработчиков «На Севере — кодить!». Заявку на участие в них подали 500 молодых специалистов из разных регионов России, а также из Белоруссии и Казахстана.

На состязание собрались учащиеся колледжей и вузов, интересующиеся не просто программированием, а аналитикой, продакт- и проджект-менеджментом, большими данными и дизайном. Чтобы стать частью хакатона, им предстояло сформировать команду и выбрать одну из трех задач для реализации.

«Считаю символичным, что сегодня мы встретились именно в Мурманске – городе за Полярным кругом. Российская Арктика сегодня – в авангарде своего развития. Реализуются и готовятся важные стратегические проектные решения, поставлена задача развития опорных городов. Все это сложно представить без новых смелых ИТ решений. Уверена, те результаты, которых мы здесь добьёмся, будут востребованы на площадках самого высокого уровня», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Во время основного этапа соревнований команды будут работать над такими задачами как разработка сервиса для идентификации держателя Единой карты жителя Мурманской области, создание автоматизированной системы, форматирующей предоставляемый текст и разработка решения, реализующего концепцию проактивного городского маркетплейса нового поколения.

«Мурманская область проводит соревнования разработчиков второй год подряд. Они становятся традиционными, нововведение этого года – участников ждут кейсы, у которых есть конкретные заказчики. Мне вдвойне приятно, что одной из площадок хакатона сегодня стал Центр компетенций проекта «Умный город», который появился в Москве, в том числе благодаря партнерам, принимающим участие в организации «На Севере — кодить!», – сообщил заместитель руководителя рабочей группы Минстроя России по реализации проекта «Умный Город» Анатолий Курманов.

Проработка решений командами завершится 19 сентября, после чего экспертам соревнований предстоит провести отбор финалистов. Для победителей предусмотрены награды в каждой из номинаций, а также специальные призы от губернатора Мурманской области и Сбера.

«Благодарю правительство Мурманской области за приглашение стать партнером хакатона, который позволит участникам не только раскрыть себя, показать свои таланты, умения, но и приобрести бесценный опыт в реализации реальных проектов. «Сбер», будучи инновационным банком, вовлечён в развитие цифровых технологий в масштабах всей страны. И мы готовы поддерживать такие образовательные инициативы, помогающие не только решать бизнес-задачи, но и привлекать в региональные компании талантливых сотрудников, вносить вклад в развитие ИТ-отрасли в регионе», – сказал управляющий Мурманским отделением «Сбербанка» Алексей Каюков.

Правительство Мурманской области в проведении состязаний разработчиков «На Севере — кодить!» поддержали Минстрой России, Минцифры России, «Сбер» и Платёжная система «МИР».

Закрытие соревнований состоится 23 сентября. Победителей выберут независимо от того, как разработчики принимали участие в соревнованиях – очно или онлайн, сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области.

Фото (Мурманский индустриальный колледж): https://gov-murman.ru