Сотни северян уже присоединились к онлайн-акции «Свеча Памяти»

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция «Свеча памяти». По всей России зажигаются свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. С 15 по 22 июня к акции можно присоединиться онлайн и зажечь виртуальную свечу на сайте.

Также на сайте размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о войне и интерактивная карта, на которой можно посмотреть, в каком регионе сколько свечей зажгли.

«Свеча памяти» станет завершением ежегодной всероссийской благотворительной акции «Красная гвоздика», организованной фондом «Память поколений». С 21 апреля по всей России на улицах можно было встретить волонтеров, распространяющих за пожертвования значки с символом акции. Все собранные в рамках акции средства фонд направляет на медицинскую помощь ветеранам, сообщает Центр управления регионом Мурманской области.