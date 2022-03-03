Сотрудница АО «СЗФК» заняла призовое место в конкурсе профессионального мастерства «WorldSkills Russia»

АО «СЗФК» (входит в Группу «Акрон») впервые приняло участие в VII региональном чемпионате конкурса профессионального мастерства «Молодые профессионалы» («WorldSkills Russia»), который состоялся в г. Мурманск в феврале. Предприятие представляла электрогазосварщица Центра технического обслуживания и ремонта Ангелина Паливода.

По итогам соревнования она заняла почётное второе место в компетенции «Сварочное дело». В этом году в конкурсе приняли участие 353 конкурсанта в 51 компетенции.

Генеральный директор АО «СЗФК» Созинов Евгений отметил: «Поздравляем нашего молодого специалиста с таким достижением. «Северо-Западная Фосфорная Компания» активно поддерживает молодых работников. Для привлечения молодых специалистов на предприятии в 2021 году учреждена программа поддержки студентов, которые заинтересованы в своем профессиональном развитии. Студентам перечисляется минимальная стипендия в размере 11000 рублей в месяц, предоставляется место прохождения производственной практики, квалифицированные наставники и гарантии трудоустройства после получения диплома».

В 2021 году Ангелина Паливода с красным дипломом окончила Апатитский политехнический колледж им. Г.А. Голованова по специальности «Техник сварочного производства». Будучи студенткой 4-го курса колледжа, при содействии руководства и педработников освоила навыки ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом, которая не входит в программу обучения и подготовки техников сварочного производства. Это позволило Ангелине принять участие в чемпионате сварщиков по стандартам «Worldskills» в 2021 году. В 2022 году молодой специалист ещё раз доказала своё профессиональное мастерство и заняла второе место, уже будучи работником АО «СЗФК». Теперь у Ангелины есть шанс попасть в национальную сборную «WorldSkills».

Фото: пресс-служба АО «СЗФК».