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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.22 14:30

Сотрудница Мурманской областной библиотеки стала финалистом федерального конкурса

Определены финалисты всероссийского конкурса «Нити культуры – 2022»: в их числе Ольга Дерябина, сотрудница Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой.

Конкурс организован Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино в рамках проекта «Мировая билингвальная библиотека современной литературы» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Сотрудница Центра краеведения и страноведения областной детско-юношеской библиотеки Ольга Дерябина представила на конкурс работу «Памятники Мурманска как нити культуры: идентичность города, культурно-историческое наследие региона и страны, воплощенные в мурманских скульптурах». Работа выполнена на русском и английском языках. Так, на иностранном языке представлены темы по истории и описание достопримечательностей нашего края: «Мурманская область», «Прогулка по Мурманску», «Удивительные факты из истории Мурманска» и «Памятники военной истории Мурманска». Проект поможет при подготовке совместных мероприятий с образовательными учреждениями столицы Кольского Заполярья.

Работы финалистов будут опубликованы на сайте конкурса. По итогам онлайн-сессии жюри конкурса определит трёх победителей, которые (индивидуальные участники или представители команд-победителей) получат путевку в Москву для недельного обучения на курсе «Школа послов культуры».

Результаты конкурса и имена победителей будут объявлены сегодня, 24 июня, на конференции «Зарубежная книга в контексте российской культуры».

Как сообщает региональное Министерство культуры,  «Нити культуры – 2022» – это конкурс работ о культурно-историческом наследии регионов России на одну или несколько тем. Предлагаемые проекты рассказывают о населенных пунктах нашей страны, а также о достопримечательностях, выдающихся деятелях культуры, местных традициях и народных промыслах.

 

 

 

 

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