Сотрудница Полярнинского центра социального обслуживания в числе финалистов Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Минтрудом РФ определены финалисты Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания 2023.

Конкурс проводится ежегодно с 2011 года. Главная цель – поддержка инициативных специалистов, которые в оказании социальной помощи людям применяют новые подходы. Всего в конкурсе 15 номинаций, 9 из них посвящены отбору лучших практик по различным направлениям социального обслуживания.

Специалист Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения Данильченко Гульнара успешно представила наш регион, оказавшись в тройке лидеров по стране в специальной номинации «За созидание и долголетие в профессии».

В этой номинации принимают участие работники организаций социального обслуживания, имеющие стаж работы не менее 15 лет в этой сфере, добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполняющие свои должностные обязанности, осуществляющие наставническую деятельность, а также участвующие в реализации современных социальных практик, которые способствуют улучшению качества предоставляемых социальных услуг населению.

За 22 года работы в Полярнинском КЦСОН Гульнара проявила себя как инициативный, ответственный и креативный сотрудник. Так, специалист на постоянной основе участвует в реализации социальной практики «Школа по обучению родителей навыкам ухода и реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях», где в доступной форме рассказывает о направлениях реабилитации (абилитации) для использования в домашних условиях. Также специалист осуществляет наставническую деятельность в проектном направлении, с целью развития у менее опытных коллег практических навыков реабилитационной работы с детьми-инвалидами. Под руководством Гульнары реализуются и социальные проекты, способствующие совершенствованию качества предоставляемых социальных услуг. Так, в 2021 году под её руководством проект «Театральная студия «Зазеркалье» молодого специалиста Юлии Ушаковой получил грант Федерального агентства по делам молодёжи в размере 280000 рублей на его реализацию.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, торжественная церемония оглашения призовых мест и награждения победителей конкурса состоится в рамках VIII Всероссийской недели охраны труда, которая пройдет с 26 по 29 сентября в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

Фото: https://gov-murman.ru