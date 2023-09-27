Сотрудница Полярнинского КЦСОН стала призёром спецноминации на Всероссийском конкурсе профмастерства в сфере соцобслуживания

На VIII Всероссийской неделе охраны труда состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Победителей поздравила первый заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина.

По итогам голосования экспертной комиссии 3-е место в федеральном этапе конкурса в специальной номинации «За созидание и долголетие в профессии» заняла Гульнара Данильченко, специалист по социальной работе Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в этой номинации принимали участие сотрудники организаций социального обслуживания, имеющие стаж работы не менее 15 лет в этой сфере, добросовестно и на высоком профессиональном уровне выполняющие свои должностные обязанности, осуществляющие наставническую деятельность, а также участвующие в реализации современных социальных практик, которые способствуют улучшению качества предоставляемых социальных услуг населению.

Фото: https://gov-murman.ru