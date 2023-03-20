Сотрудничество АО «ММТП» и Сибирского государственного университета водного транспорта продолжается

Директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов посетил Новосибирск и встретился с руководством Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта». Ключевая тема состоявшихся обсуждений – сотрудничество учебного заведения и старейшего предприятия Мурманска.

Как рассказал Виталий Власов, Мурманский морской торговый порт сотрудничает с вузом уже двадцать лет, начиная с 2003 года. За это время практику в «ММТП» прошли почти сто студентов университета, двадцать выпускников были трудоустроены. Как отметил представитель предприятия, это взаимодействие будет продолжено: старейшее предприятие Мурманска готово принимать студентов одного из ведущих профильных вузов страны на производственную практику, а после – на работу в АО «ММТП».

«Наша встреча прошла в очень конструктивном ключе. И вуз, и предприятие заинтересованы в развитии сотрудничества», - подчеркнул собеседник.

Отметим, что Виталий Власов также является выпускником Сибирского государственного университета водного транспорта. В числе первых воспитанников вуза, который в тот период носил название Новосибирской государственной академии водного транспорта, он приехал работать в Заполярье. Здесь прошёл путь от стивидора до директора по производству, а его профессиональный и человеческий опыт в полной мере может стать примером для нынешних студентов.

«Всегда интересно узнать что-то новое и проверить свои знания и силы. Мурманский морской торговый порт предоставляет для этого отличные возможности. Здесь есть глубокие традиции, прекрасный коллектив, который всегда поможет и поддержит, и перспектива для личного и профессионального развития. Все это я знаю на своём опыте», - сказал Виталий Власов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251228%2Fwall-149919532_3054