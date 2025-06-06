Сотрудничество Мурманской области и «АтомЭнергоСбыта» отмечено наградами премии «Лидер года»

В Москве прошла пятая юбилейная премия признательности «Лидер года», приуроченная к 80-летию атомной промышленности. Лауреатами в двух номинациях определены региональные Министерство энергетики и ЖКХ и Фонд капитального ремонта.

«АтомЭнергоСбыт» принял на себя функции гарантирующего поставщика в Мурманской области в 2015 году. С тех пор компания ведёт грамотную и ответственную политику в целях надёжного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. 10 лет компания обеспечивает высочайшее качество обслуживания, став эталоном клиентоориентированности. Мы ценим уже сложившееся плодотворное сотрудничество и уверены, что впереди нас ждут новые совместные проекты и инициативы», – отметила заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алла Истомина.

«Такое внимание наших партнёров, разумеется, приятно и ценно. Мы уже третий год сотрудничаем с «АтомЭнергоСбыт», делегировав выставление счетов на капремонт. Этот процесс технологизирован и корректно выстроен. Однако с коллегами мы находимся в постоянном конструктивном диалоге и все возникающие проблемы решаем незамедлительно. Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество и его высокую оценку», – отметила Юлия Барсукова.

Премия признательности «Лидер года», учрежденная АО «Росатом Энергосбыт», проводится ежегодно с 2021 года, но впервые она носит настолько масштабный характер. Она призвана подчеркнуть важность межрегионального сотрудничества и активного участия предприятий и государственных структур в развитии энергосистем России. Она служит стимулом для дальнейшего расширения круга надёжных партнёров и внедрения передовых технологий в сферу энергетики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548028/#&gid=1&pid=2