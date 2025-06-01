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Мурманская область. Арктика (16+)01.06.25 16:00

Сотрудничество Мурманской области и «Билайна» в сфере цифровизации обсудили на встрече Андрея Чибиса и представителей компании

В конце недели губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с представителями компании «ВымпелКом». Стороны обсудили сотрудничество в сфере цифровизации Мурманской области, в том числе внедрение интеллектуального видеонаблюдения.

Андрей Чибис подчеркнул, что развитие цифровых сервисов – одно из важных направлений плана «На Севере – жить!».

«Наш регион – в лидирующей группе всероссийского рейтинга оценки эффективности и результативности в сфере цифровой трансформации, и мы активно внедряем различные опции для повышения комфорта и безопасности северян, переводим в цифровой формат оказание госуслуг. К примеру, работают системы для повышения эффективности городского хозяйства, мы начали развитие комплексной программы дистанционного мониторинга показателей здоровья. Актуальна модернизация сетей для улучшения покрытия, увеличения скорости и стабильности связи, развитие интеллектуальных систем и внедрение новых, в том числе в сфере здравоохранения, хранения данных, борьбы с мошенниками. Также мы внедряем инфраструктуру интеллектуального видеонаблюдения, которое помогает обеспечивать безопасность и контроль на различных объектах – ЖКХ, строительных, на дорогах, улучшает раскрываемость преступлений», – отметил глава региона.

Директор по работе с госзаказчиками ПАО «ВымпелКом» Александр Шведов подчеркнул, что цифровизация регионов является важным направлением работы компании.

«Мы открыты для сотрудничества и готовы делиться с Мурманской областью своими передовыми наработками. Перечень отраслевых решений, в которых могут применяться наши технологии, весьма обширен: проекты для здравоохранения на основе искусственного интеллекта, видеоаналитика, облачные хранилища и многое другое. Все эти решения направлены на повышение уровня жизни граждан», – сообщил Александр Шведов.

Также за последний год «Билайн» построил десятки базовых станций в Мурманской области, чтобы дополнительно усилить качество связи в регионе.

«Развитие мы планируем продолжать. В Кольском Заполярье появятся новые «вышки» связи, а также будут модернизированы уже существующие. Работы будут направлены на расширение покрытия и ускорение мобильного интернета 4G. Также важная для нас задача – защита клиентов от телефонного мошенничества. Мы запустили сервис «Моя безопасность», блокирующий звонки злоумышленников. С начала года в Мурманской области он заблокировал более 630 тысяч опасных звонков», – прокомментировала директор Западного региона «Билайна» Екатерина Кудряшова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547711/#&gid=1&pid=2

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