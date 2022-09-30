Сотрудничество Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и Главного оперативного командования Вооруженных сил Королевства Норвегии продолжает осуществляться на ранее достигнутых договорённостях

29 сентября в посёлке Борисоглебский Мурманской области прошла рабочая встреча экспертов Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и Главного оперативного командования Вооруженных сил Королевства Норвегии, на которой были подведены итоги совместных мероприятий в текущем году и определены направления дальнейшего сотрудничества на 2023 год.

Во вступительном слове начальник Пограничного управления генерал-лейтенант Станислав Маслов отметил важность данного диалога и поддержания личных контактов, а также очное обсуждение общих вопросов сотрудничества.

В ходе заседания глава норвежской делегации генерал Ингве Одло заявил, что поддержание сотрудничества между Пограничным управлением и Главным оперативным командованием является необходимым условием для успешного решения задач по охране и контролю за совместными запасами водных биологических ресурсов Баренцева моря. А также пригласил представителей Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району принять участие в рабочей встрече в Северной Норвегии в январе 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, дополнительно стороны отметили эффективность обмена информацией между Пограничным управлением и Береговой охраной Норвегии, который осуществляется без сбоев и задержек, а также имеет большое практическое значение.

В завершение рабочего заседания руководители делегаций подвели итог, отметив, что сотрудничество Пограничного управления и Главного оперативного командования продолжает осуществляться на ранее достигнутых договорённостях. Обе стороны нацелены на развитие информационного обмена, а также поддержание конструктивного диалога.

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.