Сотрудничество правительства и крупного бизнеса: на комплексное развитие Мурманской области в 2020 году направлено 3,7 миллиарда рублей

На оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова вчера доложила о реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с крупнейшими предприятиями региона. Соглашения заключены с четырьмя компаниями: «НОВАТЭК», «ГМК «Норильский никель», «ФосАгро» и «Росатом».

«Благодаря взаимодействию с компаниями в 2020 году проведено 66 мероприятий по развитию территорий на общую сумму 3,7 млрд рублей. Стоит отметить, что большая часть, а именно 2,3 млрд рублей – собственные средства компаний, 1,4 млрд рублей – средства консолидированного бюджета региона. Компании также направили более 350 миллионов на борьбу с коронавирусом. Средства были направлены в учреждения здравоохранения и на поддержку малого бизнеса», – пояснила Ольга Кузнецова.

С компанией «НОВАТЭК» в мае прошлого года заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве. На период до 2029 года якорный резидент ТОР выделит более 6 млрд рублей на комплексное развитие региона. Компания уже передала 150 млн рублей на реализацию проекта реновации Мурманского государственного технического университета.

«Полученная сумма будет направлена на создание новых современных лабораторий, модернизацию фасада и внутренних помещений корпусов «Л» и «В», сетей, ремонт и оснащение студенческого офиса», – подчеркнула вице-губернатор.

Соглашение о сотрудничестве с компанией «Норильский Никель» предусматривает реализацию мероприятий в здравоохранении, культуре, образовании, спорте, повышение качества городской среды в Мончегорске и Печенгском муниципальном округе на общую сумму порядка 2,7 млрд рублей за три года.

«Большая поддержка была оказана образовательным учреждениям, ведётся ремонт помещений Мончегорского политехнического колледжа, будет закупка оборудования. И здесь важно отметить, что меняется не только облик объекта, но и ведется работа по открытию новых специальностей, которые востребованы на новых инвестиционных проектах, – пояснила Ольга Кузнецова. – С 1 сентября будут открыты программы высшего образования МАГУ по направлениям: «Химия», «Металлургия» и «Автоматизация технологических процессов и производств».

Также в рамках соглашения закуплено медицинское оборудование для Мончегорской ЦРБ, созданы виртуальный концертный зал и модельная муниципальная библиотека в Мончегорске, выполнен ремонт бассейна в спортивном комплексе «Дельфин» в Заполярном. Проведен грантовый конкурс проектов по реализации в Никеле бизнес-идей и развитию новых возможностей.

Соглашение о социально-экономическом партнёрстве с компанией «ФосАгро» заключено на три года и предусматривает реализацию мероприятий в различных сферах жизни населения в Апатитах, Кировске и Терском районе. На комплексное развитие территорий по соглашению будет выделено 3,9 млрд рублей.

За счёт средств компании приобретено медицинское оборудование и средства защиты для лечебных корпусов «Апатитско-Кировской ЦРБ», закуплен рентген-аппарат и передан больнице самый современный в Мурманской области 160-срезовый компьютерный томограф, построена лаборатория для проведения ПЦР-исследований. Предоставлена адресная социальная помощь организациям образования. В Кировске продолжается строительство молодежного центра для АНО «ДРОЗД-Хибины».

«В рамках формирования спортивной и туристической инфраструктуры компанией ведётся строительство ресторанного комплекса на вершине горы Айкуайвенчорр и реконструкция горнолыжного комплекса, в рамках которого также планируется освещение горнолыжных трасс, закупка техники и оборудования, оснежение для горнолыжных трасс», – рассказала заместитель губернатора.

Рамочное соглашение с АО «Концерн Росэнергоатом» заключено в 2012 году и предусматривает ежегодное определение перечня мероприятий на очередной год путем подписания соответствующего протокола. Протоколом на 2020 год был определен ряд мероприятий по развитию социальной инфраструктуры Полярных Зорей на общую сумму более 192 млн рублей.

«В прошлом году реализовано 11 мероприятий, в числе которых капитальный ремонт большого зала городского дворца культуры и закупка оборудования, создание двух «Точек роста», благоустройство дворовых территорий, ведется капитальный ремонт плавательного бассейна спортивной школы», – пояснила Ольга Кузнецова.