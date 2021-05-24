Сотрудничество в области охраны окружающей среды обсудили на российско-норвежской онлайн-встрече

В режиме видеоконференцсвязи состоялась международная встреча по вопросам российско-норвежского сотрудничества в области охраны окружающей среды. В мероприятии приняли участие представители профильных учреждений и ведомств Королевства Норвегии и Российской Федерации, в том числе и Мурманской области.

В ходе конференции обсуждались механизмы взаимодействия стран в реализации проектов в области морской среды, биоразнообразия, культурного наследия, пограничного сотрудничества, исследования радиоактивного загрязнения, а также снижения промышленного загрязнения.

Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области представила первый заместитель министра Алёна Кузнецова.

В своём выступлении Алена Кузнецова отметила высокую ценность для региона двустороннего сотрудничества между Россией и Норвегией.

«Мурманская область успешно реализует работу по достижению показателей национального проекта «Экология», одной из приоритетных задач которого является создание экологичной и эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами как инструмента для обеспечения благополучия окружающей среды. С этой целью на территории региона созданы и эксплуатируются современные объекты обращения с отходами, модернизируется предприятие энергетической утилизации, формируются условия для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов», - подчеркнула она.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, практический опыт обращения и переработки ТКО, в том числе в удаленных муниципалитетах Северной Норвегии, технологии, используемые в Королевстве Норвегия для переработки ТКО, реализуемые мероприятия по внедрению раздельного сбора на территории Мурманской области планируется обсуждать в рамках долгосрочного информационного сотрудничества, а после полного снятия органический - очных встреч.