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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.20 16:00

Сотрудничество в сфере рыбопромышленного комплекса и образования обсудили на встрече губернатора Андрея Чибиса и посла Исландии в России Аурни Тора Сигурдссона

О сотрудничестве Мурманской области и Исландии говорили сегодня на встрече губернатора Андрея Чибиса с чрезвычайным и полномочным послом Республики Исландия в Российской Федерации господином Аурни Тором Сигурдссоном.

С давних пор ведётся тесное взаимодействие представителей рыбопромышленного комплекса Мурманской области с партнерами из Исландии в сфере рыболовства, рыбопереработки, разработки новых технологий производства рыбной продукции, аквакультуры, судостроения, судоремонта, подготовки специалистов для рыбного хозяйства. Предприятия Мурманской области активно сотрудничают с исландскими компаниями, производящими рыбоперерабатывающее оборудование.

К примеру, на днях ООО «МурманСиФуд» открывает фабрику большой мощности по переработке трески, пикши и иных видов рыб в Коле. Генеральным разработчиком и генеральным подрядчиком по подбору и монтажу производственного оборудования выступила исландская компания «Valka», осуществившая проектирование рабочих линий, подбор и расстановку производственного оборудования. Помимо оборудования «Valka», на заводе установлено оборудование компаний «Velfag» (филетировочные, шкуросъмные, головорубочные машины), «Skaginn 3X» (линия по производству фарша, тонельные скороморозильные аппараты), «Hillersev AS», «DSI», «КАРР», «Sepamatic», «Baader и другие. В период пандемии рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия отметили затруднения с поставками оборудования и доставкой зарубежных специалистов по установке и обслуживанию. При этом,  устранение неполадок на производстве своими силами может повлечь нарушение гарантийных сроков обслуживания.

«Мы очень заинтересованы, с учётом активного использования нашими компаниями исландского оборудования, в развитии этих отношений, и создании на территории региона соответствующих сервисных центров, представительств тех компаний, которые поставляют нам оборудование. А может быть даже производств этого оборудования. С учетом создания в Мурманской области территории опережающего развития «Столица Арктики», вступившего в силу пакета законодательных изменений, обеспечивающих поддержку и преференции бизнесу в Арктической зоне Российской Федерации, Мурманская область получила один из самых выгодных, уникальных льготных режимов не только в России, но и по мировым меркам. Инвестировать на территории Мурманской области стало очень выгодно», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Кроме того, стороны обсудили возможность усилить взаимодействие в сфере высшего и профессионального образования в рамках существующего Соглашения о сотрудничестве между Университетом города Акурейри и Мурманским государственным техническим университетом.

«Сегодня мы с федеральным правительством активно перезагружаем МГТУ, создавая университет для подготовки специалистов с востребованными арктическими компетенциями. Уже в этом году планируется приезд иностранных преподавателей, в том числе из стран Баренц-региона. Мы бы хотели, чтобы ученые и преподаватели из Исландии также участвовали в этой работе, это будет очень полезно и выгодно, в том числе для тех компаний, которые сотрудничают с российскими на территории Арктики. Также было бы интересно сотрудничество в работе по созданию совместных лабораторий, где, в том числе, могли бы готовить специалистов в тех направлениях, которые востребованы в рамках поставки высокотехнологичного оборудования», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,  в ответном слове посол заметил, что Акурейри и Мурманск – города-побратимы. «Было бы интересно развивать обмен студентами и преподавателями. Стоит отметить, что университет Акурейри – один из крупнейших научных центров и университетов, изучающих арктические вопросы, специализируется в двух направлениях: это управление морскими ресурсами и полярное законодательство. Это те области, в которых мы дальше сможем развивать сотрудничество, и я обсужу этот вопрос в рамках визита в университет», –  подчеркнул господин Аурни Тор Сигурдссон.

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