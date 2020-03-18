Сотрудник Кольской АЭС – лучший работник охраны труда Концерна «Росэнергоатом»

По итогам 2019 года почетное звание присвоено ведущему инженеру промышленно-санитарной группы отдела охраны труда Кольской атомной станции Александру Михайлову.

Александр Юрьевич - опытнейший профессионал, работающий в сфере охраны труда на Кольской АЭС более 21 года. Именно его подразделение отвечает за соблюдение санитарных норм и правил на рабочих местах, участвует в проведении специальной оценки условий труда и организации обязательных медицинских осмотров.

«Наша работа заключается не только в профилактике нарушений, но, прежде всего, в поиске областей для улучшений, в обеспечении комфорта и безопасности персонала на рабочих местах Кольской атомной станции», - рассказал Александр Михайлов.

По итогам 2019 года Кольская АЭС была признана лучшей российской атомной станцией по культуре безопасности. По мнению экспертов, на предприятии создана и успешно функционирует отлаженная система управления охраной труда и сформирована команда единомышленников, которая собственным стилем жизни и работы демонстрирует абсолютную приверженность ценностям культуры безопасности. Александр Михайлов – один из лидеров этого движения, что и было отмечено руководством предприятия и Концерна «Росэнергоатом».

В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся три энергоблока. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 1240 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.