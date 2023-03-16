Сотрудник Кольской АЭС признан лучшим специалистом охраны труда концерна «Росэнергоатом»

По итогам 2022 года старший инспектор отдела охраны труда Кольской АЭС Игорь Щербаков признан лучшим работником в области охраны труда концерна «Росэнергоатом». Этого звания он удостоен по результатам конкурса, который ежегодно оценивает профессиональные показатели и достижения сотрудников всех атомных станций России.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, Игорь Александрович участвует в реализации на Кольской АЭС концепции «Нулевой травматизм», является членом группы по внедрению правила «Обеспечение безопасности и гигиены на рабочих местах, при работе со станками и оборудованием».

«Приоритетные ценности атомной энергетики – безопасность и люди, поэтому наше предприятие осваивает передовые методы и проекты по организации безопасных условий труда для всего персонала», – отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Кольская АЭС проводит обучение по безопасному ведению работ для персонала станции, подрядных организаций, а также для специалистов других атомных станций. Так, в прошлом году директора российских атомных электростанций и руководители концерна «Росэнергоатом» прошли стажировку по охране труда на Кольской АЭС. Основной тематикой проведения стажировки стала реализация программы по внедрению семи «золотых правил» концепции «Нулевой травматизм», обсуждение существующих проблем в обеспечении охраны труда и контроля её состояния в организациях, входящих в контур управления Росэнергоатома.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.