Сотрудник Кольской АЭС стал победителем народного голосования проекта «Новые созидатели»

Инженер отдела ядерной безопасности и надежности Кольской АЭС, представитель Молодёжного совета Фонда «АТР АЭС» г. Полярные Зори, спикер Инициативного отраслевого проекта «Росатома» «Лига Безопасности» – Михаил Шувалов стал лидером народного голосования отраслевого проекта «Новые созидатели».

«Премия «Новые созидатели» – это не только про индивидуальные достижения, это про вклад в наше общее дело по преображению родного города, создание комфортных условий для жизни и труда. Я горжусь тем, что смог принять участие в социально значимых инициативах, направленных на развитие Полярных Зорь», – прокомментировал Михаил Шувалов, инженер отдела ядерной безопасности и надежности Кольской АЭС.

В ходе торжественной церемонии награждения генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв вручил победителям статуэтку «Человек, меняющий мир» и диплом конкурса.

«Основная цель проекта – отметить достижения и заслуги жителей территорий присутствия предприятий атомной отрасли. «Новые созидатели» не только объединяют людей, но и вдохновляют их на новые свершения, способствуя повышению качества жизни в городе», – прокомментировал заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Премия «Новые созидатели» проводится уже в третий раз. Она объединила около 30 городов и более 1300 участников. Организаторами выступили администрации городов при содействии Союза организаций атомной отрасли «Атомные города» и программы «Территория культуры «Росатома».

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, конкурс «Новые созидатели» проводится ежегодно на территориях присутствия предприятий атомной отрасли с целью отметить лучших представителей разных профессий и сфер деятельности, чья работа делает жизнь в городе более комфортной.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.