Сотрудник Кольской АЭС вошёл в число победителей конкурса «Энергия молодых».

Начальник отдела радиационной безопасности Кольской АЭС Антон Московчук стал призёром в номинации «Лидер в развитии молодёжи» 5-го дивизионального конкурса «Энергия молодых»*.

Жюри отметило его личную вовлеченность в работу по совершенствованию профессиональных навыков молодых работников и поощрению их общественных инициатив. Антон, как опытный наставник и профессионал, оказывает поддержку молодёжи в получении новых знаний и навыков, изучении опыта работы на других АЭС, вовлекает в ПСР-движение.

В 2023 году на конкурс поступило 387 заявок от представителей 15 предприятий электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом». Участники представили личные достижения в производственной, научной и общественной деятельности в трёх номинациях: «Восходящая звезда», «Молодой лидер», «Лидер в развитии молодёжи».

22 февраля 2024 года в Центральном аппарате Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом» конкурсной комиссией во главе с генеральным директором Александром Шутиковым были определены шесть финалистов.

«Мы, руководители предприятия, всегда гордимся победами наших сотрудников в конкурсах профессионального мастерства. Их достижения – это, в том числе, своеобразный показатель отличных условий, созданных на Кольской атомной станции для разностороннего развития и самосовершенствования. Именно молодые специалисты сегодня становятся движущей силой внедрения передовых технологий и улучшений на любом производстве», - прокомментировал директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, сегодня в России реализуется комплекс мер, который позволяет молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. На предприятиях Росатома формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися и закрепления наиболее эффективных наработок.

* - «Энергия молодых» - это профессиональный и творческий конкурс, организованный Концерном «Росэнергоатом», в котором принимают участие молодые специалисты и их руководители.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.