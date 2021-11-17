Сотрудник Кольской АЭС возглавит молодёжное движение ВАО АЭС в 2022 году

На Кольской АЭС прошёл III Международный форум молодёжного движения Московский центр Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные станции (ВАО АЭС-МЦ). Мероприятие состоялось 11-12 ноября в режиме видеоконференции, в которой приняли участие 23 молодёжных представительства атомных станций России, Украины, Венгрии, Болгарии, Чешской Республики, Финляндии, Китая, Словакии и ФГУП «Атомфлот».

На протяжении нескольких дней участники обменивались положительными практиками молодёжного движения на своих площадках, прошли обучение по английскому языку и эмоциональному интеллекту, подвели итоги работы уходящего года.

Форум ознаменовала передача полномочий президента молодёжного движения ВАО на 2022 год от Смоленской АЭС к Кольской АЭС. На роль президента избрали Александру Игоревну Морозову - инженера управления информации и общественных связей Кольской АЭС.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, главными приоритетами грядущего года Александра Морозова обозначила развитие сотрудничества с новыми членами движения, участие молодежи в партнерских проверках в качестве наблюдателей и экспертов, разработку нового формата взаимодействия для всех членов движения ВАО АЭС и увеличение вклада молодежи в основное стратегическое направление деятельности ассоциации – «Курс на совершенство».