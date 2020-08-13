Сотрудник ОМВД России по Кольскому району хотел помочь своему знакомому избежать привлечения к административной ответственности

Следственным отделом по Кольскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ОМВД России по Кольскому району, 1989 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях).

По версии следствия, в сентябре 2019 года участковый уполномоченный полиции, желая помочь своему знакомому избежать привлечения к административной ответственности, сфальсифицировал объяснение от имени непричастного к совершенному правонарушению лица и приобщил к материалу проверки. В отношении указанного лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, а также вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в результате преступных действий участкового непричастный мужчина признан виновным в административном правонарушении и подвергнут административному наказанию в виде штрафа.

Противоправная деятельность должностного лица выявлена и пресечена сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Мурманской области.