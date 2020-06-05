Сотрудник таможни пошёл на обман страховой компании

От источника близкого к силовым структурам нашей редакции стало известно, что сотрудник Мурманской таможни СЗТУ ФТС России, находясь на тренировке по бразильскому джиу-джитсу в одном из фитнес клубов Мурманска, получил травму левого коленного сустава. Пострадавший, Ж-й обратился в травмпункт, где дежурным врачом ему была выдана справка с диагнозом минископатия левого коленного сустава.

Отметим, в соответствии с должностным регламентом и федеральным законом от 21.07.1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации» здоровье сотрудника таможенного органа подлежит обязательному государственному личному страхованию. Зная это, Ж-й из корыстных побуждений – получения страховые выплаты за полученную якобы им травму, решил обманом получить денежную компенсацию от СПАО «ИНГОСТРАХ».

Реализуя свой преступный умысел, используя своё служебное положение, Ж-й обратился к руководству Мурманской таможни СЗТУ ФТС России с заявлением о получении им травмы якобы в период исполнения служебных обязанностей, указав, что повредил сустав по пути следования с места работы к месту своего проживания.

Комиссия по служебному расследованию получения телесного повреждения должностным лицом Мурманской таможни приняла решение о признании факта полученная сотрудником Ж-им травмы, связанной с исполнением им служебных обязанностей, что согласно регламента является страховым случаем. На основании этого решения страховой компанией СПАО «ИНГОСТРАХ» на расчётный счёт сотрудника была осуществлена выплата страховой суммы в размере 730 тысяч 843 рубля 36 копеек, которой он распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время в отношении Ж-го Мурманским следственным отделом на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Также принято решение о его увольнении из таможенных органов.