Сотрудник УФСИН России по Мурманской области победил в трёхсуточном сверхмарафоне, пробежав 352 км 800 метровВ Мурманской области на 77,8% увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 08:00

Сотрудник УФСИН России по Мурманской области победил в трёхсуточном сверхмарафоне, пробежав 352 км 800 метров

17 сентября на спортивном стадионе в Череповце был дан старт единственному в России трехсуточному сверхмарафону. Лишь шесть человек со всех уголков нашей Родины решили испытать себя в столь длительном забеге. Одним из этих отважных бегунов стал сотрудник УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров - известный в регионе и за его пределами ультрамарафонец и скайранер.

Погода, прямо скажем, не баловала участников, добавив дополнительные испытания в виде проливного дождя в первые сутки забега. Здесь очень пригодился опыт скайранера и соответствующая экипировка. В первые же сутки Василий Комиссаров смог уйти в отрыв, пробежав 150 км, тогда он в первый раз почувствовал, что есть шанс на победу.

Правда, соперники просто так не планировали отдавать первенство. Да и опыта в таких забегах у других участников побольше: один участвовал в сверхмарафоне в Нью-Йорке, другой в челендже, где пять дней подряд надо пробегать по 100 км, третий может 72 часа не спать вообще, четвертому 70 лет, и он пробегает за сутки 120 км.

- Одни супермены, - рассказывает Василий, - а у меня в основном только горные забеги. Но упорство, самоотдача, терпение дали результат - победа осталась за мной.

В сверхмарафонах каждая деталь важна, каждая мелочь. Чтобы выходить на такие огромные дистанции, мало быть тренированным, необходимо рассчитывать силу на трое суток с минимумом сна и отдыха, использовать рациональное питание. И по признанию самого Василия, этот первый столь длительный забег стал очередным успешным испытанием его физических и волевых возможностей, проверкой степени натренированности и силы характера.

До финиша добежали только четверо, двое сошли с дистанции. Позади у Василия Комиссарова 72 часа сверхмарафона, 352 км 800 метров преодолённой дистанции и чувство удовлетворения от победы над собой.

- Что меня больше всего поразило? Люди. Там я видел людей, чья сила в духе, воле и разуме, - поделился впечатлениями победитель забега. - Удивительные соревнования, удивительные люди.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Монетизировать» социальные льготы - северян просят определиться и поторопиться-PRO Валюту (16+)Цены на «чёрное золото» подерживают рубль отдальнейшего падения-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)В Мурманске прокуратурой округа выявлены нарушения требований жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами-PRO Нефть и газ (18+)Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом-PRO Законы (18+)Программу единовременных выплат на покупку и строительство жилья медицинским работникам продлят до 2023 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика