Сотрудник УФСИН России по Мурманской области победил в трёхсуточном сверхмарафоне, пробежав 352 км 800 метров

17 сентября на спортивном стадионе в Череповце был дан старт единственному в России трехсуточному сверхмарафону. Лишь шесть человек со всех уголков нашей Родины решили испытать себя в столь длительном забеге. Одним из этих отважных бегунов стал сотрудник УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров - известный в регионе и за его пределами ультрамарафонец и скайранер.

Погода, прямо скажем, не баловала участников, добавив дополнительные испытания в виде проливного дождя в первые сутки забега. Здесь очень пригодился опыт скайранера и соответствующая экипировка. В первые же сутки Василий Комиссаров смог уйти в отрыв, пробежав 150 км , тогда он в первый раз почувствовал, что есть шанс на победу.

Правда, соперники просто так не планировали отдавать первенство. Да и опыта в таких забегах у других участников побольше: один участвовал в сверхмарафоне в Нью-Йорке, другой в челендже, где пять дней подряд надо пробегать по 100 км , третий может 72 часа не спать вообще, четвертому 70 лет, и он пробегает за сутки 120 км .

- Одни супермены, - рассказывает Василий, - а у меня в основном только горные забеги. Но упорство, самоотдача, терпение дали результат - победа осталась за мной.

В сверхмарафонах каждая деталь важна, каждая мелочь. Чтобы выходить на такие огромные дистанции, мало быть тренированным, необходимо рассчитывать силу на трое суток с минимумом сна и отдыха, использовать рациональное питание. И по признанию самого Василия, этот первый столь длительный забег стал очередным успешным испытанием его физических и волевых возможностей, проверкой степени натренированности и силы характера.

До финиша добежали только четверо, двое сошли с дистанции. Позади у Василия Комиссарова 72 часа сверхмарафона, 352 км 800 метров преодолённой дистанции и чувство удовлетворения от победы над собой.

- Что меня больше всего поразило? Люди. Там я видел людей, чья сила в духе, воле и разуме, - поделился впечатлениями победитель забега. - Удивительные соревнования, удивительные люди.