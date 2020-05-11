Сотрудник УФСИН России по Мурманской области водрузил копию Знамени Победы на одну из вершин Хибинских гор

Сотрудник УФСИН России по Мурманской области, знаменитый в регионе и за его пределами ультрамарафонец Василий Комиссаров водрузил копию Знамени Победы на одну из вершин Хибинских гор Юкспорр.

Василий совершил это памятное восхождение 30 апреля, так как именно в это день в 1945 году над рейхстагом было водружено Знамя Победы.

Своё восхождение он посвятил памяти героев Великой Отечественной войны!

Под фотографиями на своей странице в социальной сети Василий написал: «В этот день мы все вспоминаем подвиги и величие Русского мира! Как отважно, не жалея своих жизней, Русский мир боролся с фашизмом. И какую цену пришлось заплатить за победу. Слава героям и нашего времени! Слава тем, кто хранит русские традиции, остаётся верным Отечеству, Родине и Народу, несмотря ни на что! Слава Вам, Слава Русскому Миру, Слава Братским Народам!»