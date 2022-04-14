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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.22 13:00

Сотрудникам не доверяют: стало известно, как компании Северо-Запада следят за своими работниками

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, используют ли работодатели технические средства контроля за активностью сотрудников.

Исследование hh.ru показало, что больше трети (36%) работодателей из СЗФО используют разные технические средства контроля и слежки за активностью/продуктивностью сотрудников. Ещё 33% представителей компаний отрицают такую практику и говорят, они не применяют ничего подобного, а 30% опрошенных не знают, есть ли в их компании такая практика. Интересно, что распределение ответов почти не отличается в зависимости от формата работы – удаленного, гибридного или в офисе.

56% работодателей на Северо-Западе, применяющих технические средства контроля, официально уведомили об этом своих сотрудников. 21% отметили, что большинство работников догадались сами. В 5% случаев информаторами выступили коллеги, которые осуществляют такой контроль, а в 18% случаев информацией поделились коллеги, которые столкнулись с контролем.

В основном для контроля используются онлайн-программы. Об этом заявило 61% респондентов (чаще всего те, что работают в гибридном или удаленном формате). Также 28% опрошенных заявили, что для контроля в их компаниях используются гаджеты со встроенными трэкерами активности (мышки, клавиатуры, камеры и т.д.).

Половина работодателей (51%) заявили, что система контроля была внедрена в компании ещё до 2020 года. В 12% компаний на Северо-Западе это произошло в течение 2020 года, в 21% - в 2021 году, в 3% компаний - только в начале текущего года. Кроме того, 12% работодателей начали применять технические средства контроля в первый локдаун и при первом переходе на удаленку.

Слежка и контроль за сотрудниками негативно отразились на 54% опрошенных работников СЗФО – то есть у каждого второго опрошенного снизилась лояльность к компании. Для 46% введение систем контроля за сотрудниками не вызвало никаких эмоций.

Интересно, что люди всё-таки пытаются бороться со слежкой и контролем в рабочее время. Так, 43% работодателей заявили о периодических случаях обхода сотрудниками средств контроля, ещё 9% рассказали, что такое происходит регулярно.

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Последние комментарии

Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер.
12.04.22 11:20
Интересно: установка стелы входит в статут присвоения звания городу или это отдельно, за городские деньги? Вот в Мурманске установили стелу и криво и не к месту и спустя много лет за деньги города...
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
Д.О. Вернер
10.04.22 00:14
Может всё из-за того, что на пути к школе воздвигли памятник спиной к школе, а ликом на запад?
Комментарий к новости:В Мурманске продолжается реконструкция здания одного из старейших образовательных учреждений областного центра – школы №1
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