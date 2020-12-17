Сотрудникам образовательных учреждений Мурманской области вручили региональные награды

В центре дополнительного образования «Лапландия» вчера состоялась торжественная церемония вручения региональных наград сотрудникам образовательных организаций Мурманской области. Поздравила педагогических работников региона министр образования и науки Ольга Дзюба.

«Сегодняшнее награждение – хороший повод выразить слова благодарности за ваш самоотверженный труд, за то, что отдаете себя профессии без остатка, вкладываете в своих подопечных частицу собственной души. Огромное вам за это спасибо!», – отметила Ольга Дзюба.

Почётными работниками образования Мурманской области стали преподаватель Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота Галина Гусева и воспитатель детского сада комбинированного вида №2 «Радуга» ЗАТО г. Заозерск Анна Шевчук.

Премии Мурманской области удостоены заведующая лабораторией дополнительного образования Наталья Икко, заведующая отделом организационно-массовой работы дополнительного образования Юлия Литвинова Мурманского областного центра «Лапландия», а также преподаватели Кольского транспортного колледжа Александр Масленников, Сергей Склифос и Андрей Шерстянов.

Почётную грамоту Мурманской области вручили директору Мурманского областного центра «Лапландия» Сергею Кулакову и преподавателю Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота Сергею Хохлову, сообщает региональное Министерство образования и науки.