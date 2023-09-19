

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании губернатор Андрей чибис сообщил, что сотрудникам пожарной охраны в Мурманской области будет увеличена заработная плата.

«На встрече, которую я провёл с профсоюзами Мурманской области, один из вопросов касался зарплат в структуре противопожарной службы. Я поручил просчитать финансирование для увеличения, и с 1 октября мы начнём выплачивать дополнительные деньги в перерасчёте с 1 сентября», - сообщил глава региона.

В результате повышения, а также индексации заработной платы, её уровень по сравнению с 2022 годом в среднем повысится следующим образом: пожарный (всех классов) – на 20%; начальник пожарной части, заместитель начальника части, инженер пожарной охраны – на 7,0%; - начальник караула, командир отделения – на 8,9%; водитель пожарного автомобиля – на 12,8%.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на эти выплаты до конца года оценочно понадобится более 28 млн рублей, а в следующем - ещё свыше 86 млн рублей, эти средства заложим в бюджете 2024 года.

«Все соответствующие документы подготовлены. В октябре сотрудники противопожарной службы получат зарплату в повышенном размере, включая перерасчёт за сентябрь. Прошу чётко выполнить эту задачу, чтобы сотрудники пожарной охраны стали без сбоев получать повышенную заработную плату», - подчеркнул Андрей Чибис.