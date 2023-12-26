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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.23 09:30

Сотрудникам Управления Росгвардии по Мурманской области вручили государственные награды

Вчера в Мурманске состоялась церемония вручения государственных наград сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе специальной военной операции. Росгвардейцев поздравили начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий Салихов и заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков.

«Вы с честью и доблестью несёте службу и прославляете войска национальной гвардии региона. У правительства Мурманской области и губернатора Андрея Чибиса давно сложились тёплые отношения с бойцами Управления. Глава региона дважды посещал подразделения Росгвардии в зоне СВО. С начала специальной военной операции мы регулярно оказываем дополнительную помощь сотрудникам службы, в том числе, учитывая ваши пожелания. Помощь обязательно будет продолжена», – сказал Владимир Евменьков, подчеркнув, что очередная передача необходимого снаряжения состоится в ближайшее время.

Начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий Салихов сообщил, что подразделения полицейского спецназа недавно вернулись из очередной командировки из зоны проведения специальной военной операции.

«Ещё одна трудная командировка за плечами. Вы с честью выполнили свой служебный и воинский долг и в очередной раз доказали, что достойны светлой памяти своих предков. Благодарю за службу!», – сказал Дмитрий Салихов.

Председатель регионального парламента Сергей Дубовой поблагодарил росгвардейцев за выполнение важнейших для страны задач, в том числе в рамках специальной военной операции.

- Ежедневно с большой ответственностью и мужеством вы стоите на страже общественного порядка в Мурманской области, уверенно решаете задачи по укреплению безопасности, боретесь с терроризмом, экстремизмом, неонацизмом, - сказал он. - Совместно с другими силовыми структурами вы обеспечиваете защиту прав граждан, территориальную целостность и конституционный строй государства.

Парламентарий пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе на благо Мурманской области и России и вручил Благодарственные письма регионального парламента.

В соответствии с указами Президента РФ Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, ряд военнослужащих и сотрудников Росгвардии награждены орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Кроме того, замгубернатора Владимир Евменьков вручил отличившимся бойцам почётный знак «За доблестную службу в Заполярье» и Благодарственные письма губернатора Мурманской области. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на плацу Управления Росгвардии по Мурманской области состоялась церемония вручения ключей от новых патрульных автомобилей. Автопарк служебного транспорта для экипажей вневедомственной охраны Росгвардии пополнился 19 новыми машинами, которые поступили в рамках государственного контракта.

Начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Дмитрий Салихов подчеркнул, что обновление автопарка позволит повысить мобильность экипажей, что является существенным фактором в обеспечении правопорядка и защиты охраняемых объектов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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