В рамках благотворительной акции неравнодушными сотрудниками АО «МЭС» собрана гуманитарная помощь для коллег, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Специалистам филиала «Кандалакшская теплосеть» АО «МЭС» направлен эшелон содействия: газовые баллоны (для горелок и портативных печей), средства личной гигиены, чай, кофе и сладости.

«Наши ребята должны чувствовать, что они не одни, что их здесь поддерживают, в них верят, за ними есть надежный тыл!», - отметил и.о. главного инженера Юрий Мигачев.

Фото: https://vk.com/teplomur?z=photo-102248370_457245512%2Fwall-102248370_5653