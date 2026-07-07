Сотрудниками органов рыбоохраны Североморского ТУ Росрыболовства за одну неделю выявлено 39 нарушений в области рыболовства и сохранения среды обитания водных биоресурсов

С 29 июня по 5 июля 2026 года государственными инспекторами отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Североморского территориального управления Росрыболовства при осуществлении государственного контроля (надзора) на территории Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа в рамках режима постоянного рейда проведено 44 выезда на акватории водных объектов.

Как сообщает Росрыболовство, во время рейдов выявлено 39 нарушений в области рыболовства и сохранения среды обитания водных биоресурсов, наложено административных штрафов на сумму 378200 рублей, взыскано штрафов на сумму 96800 рублей. Изъято 31 орудие добычи (вылова) водных биоресурсов, 18 из которых запретные, сетные, протяженностью 2210 метров.

Фото: https://fish.gov.ru/news/2026/07/06/rezultaty-deyatelnosti-organov-ryboohrany-severomorskogo-tu-rosrybolovstva-s-29-iyunya-po-05-iyulya-2026-goda/