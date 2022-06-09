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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.22 09:00

Сотрудниками СБУ готовится очередная провокация с применением опасных химических веществ в городе Сумы

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях. Как сообщает function.mil.ru:

в Николаеве в зданиях школ №32 (ул. Обереговая) и 43 (Богоявленский проспект) размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии;

в Дружковке Донецкой Народной Республики в центре детского и юношеского творчества (ул. Космонавтов) боевики вооруженных формирований развернули штаб территориальной обороны;

в Константиновке Донецкой Народной Республики в зданиях Дома культуры имени В.И. Ленина (ул. Торецкая) и аграрного техникума (ул. Учебная) военнослужащими ВСУ оборудованы опорные пункты и огневые позиции, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась;

в Кременчуге Полтавской области в зданиях профессионального технического училища №26 (ул. Чкалова) и профессионального училища №7 (ул. В. Пугачева), детско-юношеской спортивной школы (ул. Киевская) и общеобразовательной школы №9 (ул. И.Приходько) неонацистами оборудованы опорные пункты, а на прилегающих территориях размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия.

Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права. Все это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают «закрывать глаза» на многочисленные военные преступления киевского режима.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации сотрудниками СБУ готовится очередная провокация с применением опасных химических веществ. В городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты. Проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. По замыслу «киевских сценаристов» по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области. После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества. Данный факт будет зафиксирован специалистами Организации по запрещению химического оружия и использован для последующего обвинения Вооруженных сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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