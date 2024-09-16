Сотрудники 305 военного следственного отдела провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, вовремя не вставших на воинский учёт

Мероприятие прошло в Мурманске и позволило усилить контроль за выполнением обязательств бывших мигрантов перед государством. В ходе рейда были проверены более двух десятков мужчин призывного возраста.

В результате проверок были выявлены два уклониста, которые не зарегистрировались в военном комиссариате, несмотря на свои обязанности.

Военные следователи приняли меры согласно законодательству и сопроводили уклонистов в местный военный комиссариат для официальной постановки на воинский учёт.

Операции подобного рода являются важной частью работы военных следственных органов и направлены на обеспечение соблюдения законодательства в области призыва на военную службу.

305 военный следственный отдел продолжает свою работу по выявлению нарушений, связанных с воинским учетом, и призывает новых граждан исполнять свои обязанности, связанные с военной службой.

Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.