Сотрудники 305 военного следственного отдела провели очередной рейд по выявлению натурализованных граждан, вовремя не вставших на воинский учёт
Мероприятие прошло в Мурманске и позволило усилить контроль за выполнением обязательств бывших мигрантов перед государством. В ходе рейда были проверены более двух десятков мужчин призывного возраста.
В результате проверок были выявлены два уклониста, которые не зарегистрировались в военном комиссариате, несмотря на свои обязанности.
Военные следователи приняли меры согласно законодательству и сопроводили уклонистов в местный военный комиссариат для официальной постановки на воинский учёт.
Операции подобного рода являются важной частью работы военных следственных органов и направлены на обеспечение соблюдения законодательства в области призыва на военную службу.
305 военный следственный отдел продолжает свою работу по выявлению нарушений, связанных с воинским учетом, и призывает новых граждан исполнять свои обязанности, связанные с военной службой.
Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.