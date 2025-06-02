Мурманская область. Арктика (16+)02.06.25 12:40
Сотрудники 305 военного следственного отдела провели в Мурманске рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт
Военные следователи 305 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации провели рейд по торговым точкам в Мурманске, направленный на выявление нарушений воинского учёта среди натурализованных граждан.
В ходе мероприятия был проверен ряд лиц, получивших российское гражданство.
Также, следователи проводили разъяснительную работу, знакомя граждан с возможностями прохождения контрактной службы в Вооруженных Силах и льготами, предусмотренными для данной категории военнослужащих.
Фото предоставлено военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.
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