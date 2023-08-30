Сотрудники АО «АтомЭнергоСбыт» инициировали более 30 проектов, которые направлены не только на развитие компании, но и региона в целом - Олег Долженко

Директор по развитию, маркетингу и клиентской политике АО «АтомЭнергоСбыт» Олег Долженко представил на «Арктическом салоне» в Санкт-Петербурге проекты корпоративного предпринимательства, которые сотрудники компании реализуют в Мурманской области. Эти проекты в большинстве своём направлены на развитие арктического региона и поддержку экологической повестки и волонтёрской активности.

«Компания «АтомЭнергоСбыт» сегодня работает в пяти регионах. И в самом северном из них – заполярном Мурманске сотрудники «АтомЭнергоСбыта» инициировали более 30 проектов, которые направлены не только на развитие компании, но и региона в целом», - отметил Олег Долженко.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт», наша компания активно поддерживает корпоративное предпринимательство, интересные и перспективные бизнес-идеи сотрудников. Так, в Мурманске, благодаря «АтомЭнергоСбыту», появился умный пешеходный переход; открываются электрозаправки; создаётся мобильный центр обслуживания клиентов; реализуется программа развития студентов Мурманского арктического университета.

Огромное количество инициатив связано с волонтёрским и добровольческим направлениями. Сотрудники мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта» оказывают помощь социальному приюту для детей и подростков «Берегиня»; вместе с коллегами из Министерства обороны и Русского географического общества занимаются восстановлением природы уникальнейшего места Кольского полуострова – острова Кильдин. Участвуют в благоустройстве территории Лапландского заповедника, оборудуют экологические тропы в заповеднике «Пасвик» и в Териберке, присоединяются к субботникам, а также поддерживают ряд других инициатив.

Для справки:

«Арктический салон» проходил на территории Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге 25-27 августа. Гости мероприятия смогли погрузиться в атмосферу полярных исследований и арктических просторов России. В рамках салона работали 10 специально оборудованных площадок – «полярных станций» и пять тематических зон для различных целевых аудиторий, начиная от детей дошкольного возраста и заканчивая экспертами и предпринимателями, участвующими в реализации арктических проектов.

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Акционерного общества «АтомЭнергоСбыт».