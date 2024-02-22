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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.24 10:15

Сотрудники АО «АтомЭнергоСбыт» приняли участие во втором Дне энергетики на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Сотрудники компании «АтомЭнергоСбыт» приняли активное участие во втором Дне энергетики на международной выставке-форуме «Россия», который прошёл на ВДНХ в Москве 20 февраля.

В рамках мероприятия они представили достижения в области энергетики на стендах регионов-присутствия. Сотрудники компании поделились опытом в области энергетики, а также организовали различные активности для посетителей выставки.

В павильоне №75 на площадках Смоленской, Тверской, Курской и Мурманской областей, а также Республики Хакасия можно было узнать интересные факты об энергетики регионов, пройти викторины на тему энергоэффективности, посмотреть развивающие видеоролики. На стендах специалисты «АтомЭнергоСбыта» также организовали тематическую фотозону с маскотом компании хаски Атомом. Кроме того, гости выставки смогли познакомиться с манекеном-энергетиком, который помогает лучше понять работу интеллектуальных счётчиков.

Все регионы присутствия АО «АтомЭнергоСбыт» объединил онлайн-квест, участники которого смогли пополнить свои знания об истории энергетики России и в качестве благодарности получить сувенирную продукцию.

Ключевым событием деловой программы стала пленарная сессия «Лидерство и устойчивость российской энергетики». В рамках дискуссии эксперты обсудили эффективные решения и значимые достижения последних лет в энергетике. На экспертных панелях участники обсудили влияние профориентационных проектов на привлечение молодёжи в энергетику, а также затронули вопросы устойчивого развития энергетики.

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «АтомЭнергоСбыт».

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