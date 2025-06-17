Сотрудники АО «Колатомэнергоремонт» приняли активное участие в экологическом субботнике

Экологический субботник одновременно прошёл по всему городу Полярные Зори и пригороду, объединив около 2000 человек. Работники «Колатомэнергоремонта», члены отделения Первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори собрали мусор, очистили дороги и тротуары, подмели листву и песок, засеяли газонную траву, высадили цветы. Навели порядок на территории здания «Рубикон», а также на закреплённых территориях парка отдыха и здоровья: собрали листву, песок, убрали засохшие деревья.

Свидетельство старательной работы – многочисленные мешки с мусором. Работа проходила в дружной атмосфере, участники с энтузиазмом убирали мусор, собирали пластиковые бутылки и другие отходы.

«Такое активное участие работников «Колатомэнергоремонта» в экологических инициативах подчеркивает нашу ответственность перед обществом и стремление к созданию чистой и здоровой окружающей среды. Забота о природе — задача каждого из нас. Участие в таких акциях не только помогает улучшить состояние окружающей среды, но и сплачивает людей, создавая чувство единства и общей цели», - отметил председатель отделения ППО АО «АЭР» в городе Полярные Зори Егор Бельснер.

Фото предоставлено отделом внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».