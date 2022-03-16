Сотрудники АО «Колатомэнергоремонт» разработали и ввели в процесс обучения молодых специалистов методику печати на 3D принтере

Ведущий инженер Ярослав Подойников и инженер Александр Корулин разработали и ввели в процесс обучения молодых специалистов методику печати на 3D принтере, позволяющую с высокой точностью воспроизвести модель макета турбинного оборудования Кольской АЭС, для облегчения объяснения и наглядного представления технологически сложных узлов устройства турбоагрегата К-220-44, технологии его разработки, ремонта и сборки.

Изначально изготовление деталей для макета носило пробный характер и предназначалось для ознакомления вновь принятых специалистов и рабочих с устройством оборудования, вверенного цеху для производства ремонта и обслуживания. На данный момент макет состоит из детально изготовленного цилиндра высокого давления, обоймы цилиндра низкого давления, а также маслоохладителя уплотнений турбогенератора.

В результате детализации элементов макета, в процессе сборки выявилась его интересная особенность – проект будет полезен на производстве. Благодаря ему, ремонтному персоналу будет проще и быстрее объяснять технологически сложные особенности разборки и ремонта оборудования на этапе подготовки персонала. В конечном варианте весь проект будет состоять из цилиндра высокого давления, цилиндра низкого давления и турбогенератора, включая все вспомогательное оборудование. К макету будет установлен электронный планшет с загруженной на него информацией по каждой составной части оборудования проекта, с полным его описанием, особенностями ремонта и сборки. На данный момент весь проект подан как ППУ.

«В нашем филиале используются все возможности для облегчения процессов обучения персонала и выполнения ремонтных работ без ущерба для качества. Прогресс не стоит на месте и современные технологии как никогда нам в этом помогают. Я надеюсь, что наш проект по 3D моделированию и печати макетов оборудования турбоагрегата поможет нашим молодым работникам всецело понять и представить оборудование, с которым предстоит работать», – прокомментировал ведущий инженер цеха по ремонту турбинного оборудования «Колатомэнергоремонт» Ярослав Подойников.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».