Сотрудники АО «Колатомэнергоремонт» успешно выступили на городском турнире по настольному теннису

Работники предприятия «Колатомэнергоремонт», члены отделения Первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, приняли участие в городском турнире по настольному теннису на призы «Колатомэнергоремонта».

Команду филиала представили работники цеха по ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики: заместитель начальника Андрей Москвин и электрослесарь Игорь Соколов, а также электромонтёр цеха по ремонту ледоколов Алексей Иванов. В личном первенстве почётное II место занял Алексей Иванов, в парном разряде I место у Андрея Москвина и Игоря Соколова.

«Мне очень нравится настольный теннис. В этой игре сплошные плюсы: скорость, подвижность, ловкость, концентрация. Важное преимущество настольного тенниса – его общедоступность для игроков любых возрастов», - поделился своим мнением участник турнира Андрей Москвин.

«Поздравляю победителей, Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки. Благодарю за проявленное мастерство и волю к победе», - прокомментировал председатель отделения Первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Андрей Соколов.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».