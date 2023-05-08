Сотрудники АО «ММТП» и их дети приняли участие в торжествах в Долине Славы

Работники АО «Мурманский морской торговый порт» вместе со своими детьми приняли участие в торжественных мероприятиях на территории мемориального комплекса «Долина Славы», посвящённых 78-й годовщине Великой Победы. Это поездка была организована родительским комитетом АО «ММТП» при поддержке администрации предприятия.

«Представители Мурманского морского торгового порта ежегодно участвуют в торжественных мероприятиях в Долине Славы, приуроченных ко Дню Победы. Для нас особенно важно, что в них всегда принимают участие наши дети. Это значит, что память о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны будет жить всегда!», - сказала председатель родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

В рамках торжественных мероприятий представители АО «ММТП» и их дети возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящая мать», осмотрели выставку военной техники, увидели реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны и показательные выступления морских пехотинцев Северного флота, а также концертную программу с песнями военных лет. На протяжении всей поездки представители родительского комитета рассказывали её участникам о ключевых событиях истории обороны Заполярья, памятных местах, где сражались советские воины, и их подвиге.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251649%2Fwall-149919532_3155