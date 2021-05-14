Сотрудники авиалесоохраны Мурманской области продолжают активную подготовку к пожароопасному сезону 2021 года

С 12 по 14 мая на территории лесничеств Мурманской области проходят учения по отработке действий лиц, задействованных в планах тушения лесных пожаров с участием лесопожарных подразделений ГОБУ «Мурманская авиабаза», и лиц, использующих леса.

Цель учений – отработка техники и тактики при ликвидации лесных пожаров, а также всех возможных вариантов развития событий, которые могут возникнуть в пожароопасный период.

Ежегодно подобные учения проходят в рамках подготовки к пожароопасному сезону. Учения проводятся во всех лесничествах и с привлечением разных структурных подразделений Мурманской авиабазы.

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области напоминает гостям и жителям региона о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Сообщить об обнаружении лесных пожаров можно по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или по телефону региональной диспетчерской службы 8-911-338-61-31.