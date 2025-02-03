Сотрудники детских садов, школ и колледжей региона должны получить зарплату в полном объёме: губернатор Андрей Чибис назвал недопустимой ситуацию с информацией о снижении зарплат воспитателей и педагогов

В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис обратил внимание коллег из регионального правительства и муниципалитетов на сигналы о том, что сотрудники бюджетных организаций недополучат положенные зарплаты.

«Не может быть никаких ситуаций, что человек работает в системе образования и стал вдруг меньше получать. Это недопустимо. До меня дошли точечные сигналы, и каждый должен быть перепроверен. Это требует внимательной оценки и быстрой реакции. Прошу блок образования и весь остальной социальный блок внимательно отнестись к тому, что и как начисляется. Если человек так же работает, он не может получать меньше. Глав муниципалитетов также прошу следить за этим – это ваша вотчина. Никаких снижений зарплат быть не может в бюджетной сети. Это зона ответственности муниципалитета, но Минобр и блок финансового контроля прошу обратить внимание и не допускать подобного», – подчеркнул Андрей Чибис.