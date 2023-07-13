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Мурманская область. Арктика (16+)13.07.23 17:30

Сотрудники Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск присоединились к экоакции по очистке острова Кильдин в Баренцевом море

АО «АтомЭнергоСбыт» и Русское географическое общество запустили программу «Чистый Кильдин» по комплексному экологическому развитию территории острова Кильдин в Баренцевом море. Экоэкспедиция стартовала 11 июля и завершится 14 июля.

Волонтёры «АтомЭнергоСбыта», учёные Русского географического общества и специалисты экологического центра «Экофактор» совместными усилиями проведут исследования экологического состояния окружающей среды, очистят прибрежную зону острова Кильдин от мусора, принесенного на побережье морским течением, и с помощью приложения «Цифровой общественный мониторинг» под руководством ученых зафиксируют накопленный вред и объекты флоры и фауны.

«Мы впервые осуществляем такой проект, но не впервые участвуем в очистке арктической территории. Надеюсь, что наш небольшой вклад послужит важным примером для бережного отношения к природе на всех российских территориях», – сказала заместитель генерального директора по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям АО «АтомЭнергоСбыт» Оксана Галина.

По её словам, поездка на остров Кильдин – это необычный и важный проект для компании, подготовленный совместно с Русским географическим обществом. РГО занимается научным исследованием, мониторингом растительного и животного мира на острове, а энергетики очищают остров, собирая разбросанный пластик и металл, помогают научным работникам в подсчётах.

Весь собранный на острове пластик вывезут в Мурманск и сдадут на переработку. Данные, собранные учёными на острове, должны стать основой для создаваемой Русским географическим обществом интерактивной карты, которая поможет привлекать добровольцев к очистке и изучению других труднодоступных территорий страны.

«Программа «Чистый Кильдин» станет важным шагом в сохранении окружающей среды и природных ресурсов Арктики. Она уже нашла поддержку в экологических, общественных и волонтерских организациях. Мы призываем всех желающих присоединиться к этой важной экологической инициативе и вместе сделать нашу планету чище и здоровее», – подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Он также отметил, что партнёр «АтомЭнергоСбыта» – Мурманское отделение АО «Ситиматик» – окажет экспедиции поддержку в перевозке и сортировке собранного мусора.

 

Фото предоставлено пресс-службой Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

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