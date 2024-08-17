Сотрудники Филиала ПАО «Россети» расчистят от растительности трассы девяти магистральных ЛЭП в Мурманской области

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада в рамках ремонтной кампании 2024 года расчистят более 500 гектаров просек линий электропередачи в Мурманской области.

Это позволит повысить надёжность транзитов, от которых зависит выдача мощности Кольской АЭС и других региональных объектов генерации, электроснабжение крупнейших городов региона, включая Мурманск.

Наибольший объём работ – расчистка более 279 гектаров – будет выполнен на северо-западе и юге области, где трассы ЛЭП проходят по лесам. Энергетики удалят угрожающие падением деревья, а также расположенные под проводами кустарники и сухую растительность, которые представляют угрозу для бесперебойной передачи электроэнергии при сильном ветре, снегопадах, низовых пожарах.

Регулярная расчистка просек повышает безопасность ЛЭП и надёжность электроснабжения потребителей, снижает риски коротких замыканий и повреждений проводов, отмечают энергетики.