Сотрудники Госархива Мурманской области продолжают делиться историей Кольского края в доступной и живой форме

В июле архивисты нашего региона провели несколько мероприятий с литературным уклоном и духом краеведения для земляков. На встрече «Мурман литературный» слушателям напомнили о творчестве ярких представителей заполярной словесности — Владимира Смирнова, Виктора Тимофеева, Александры Хрусталевой.

Главный архивист Вячеслав Беглов рассказал о личных фондах поэтов и писателей, показал уникальные фото- и фонодокументы, которые сохранили голос и облик мурманской литературной школы.

А участники архивно-краеведческого квиза «Улицы Мурманска» отправились в увлекательное путешествие по истории областного центра. С помощью документов архива и газетных вырезок они разгадывали загадки мурманской топонимики и узнавали малоизвестные факты о городе. Победители интеллектуального состязания получили памятные открытки, а в финале — познакомились с редчайшими архивными материалами, включая книгу сбора соляных пошлин 1646 года.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283864%2Fwall-139605315_30608