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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.22 11:00

Сотрудники и ветераны УМВД России по Мурманской области почтили память коллег, погибших 13 лет назад при выполнении служебных обязанностей

12 февраля состоялись траурные митинги, посвященные памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Мурманской области. В них приняли участие руководители регионального УМВД, коллеги погибших из органов внутренних дел и Управления Росгвардии по Мурманской области, их родственники, а также члены областного Совета ветеранов органов внутренних дел.

Возложение цветов с участием начальника УМВД России по Мурманской области генерал-майора полиции Виталия Зайкова, начальника Управления по работе с личным составом полковника внутренней службы Сергея Андреева и председателя Совета ветеранов органов внутренних дел Мурманской области Александра Лозового прошло возле мемориального комплекса сотрудникам органов внутренних дел Мурманской области, погибшим при исполнении служебного долга в годы Великой Отечественной войны и мирное время, который расположен на проспекте Ленина в Мурманске.

Другой митинг был организован на территории мемориального комплекса в поселке Мурмаши Кольского района.

Стоит отметить, что уже более двадцати лет сотрудники мурманской полиции выезжают на территорию Северного Кавказа для выполнения оперативно-служебных задач. В опасных и экстремальных ситуациях полицейские всегда проявляют мужество и самоотверженность, являясь образцами героизма и преданности своей стране.

Яркий пример - действия мурманчан, погибших 13 лет назад на территории Республики Ингушетия. 12 февраля 2009 года в городе Назрань трагически оборвались жизни Андрея Кольцова, Александра Рябенкова, Андрея Вороны и Дмитрия Дмитриева.

Бойцы сводного отряда милиции Мурманской области, который нес службу в станице Орджоникидзевской Сунженского района, участвовали в операции по захвату боевиков, засевших в частном доме на юго-западе Назрани. Предполагалось, что это террористы-смертники, прибывшие в Ингушетию для совершения крупной диверсии.

К зданию стали стягивать силы нескольких ОМОН и спецназа. По представителям правоохранительных органов сразу открыли огонь. Началась перестрелка. Она длилась полтора часа, у блокированных боевиков оказался немалый боезапас.

В разгар штурма боевики, не надеясь уйти живыми, привели в действие мощное – около 70 килограммов в тротиловом эквиваленте – взрывное устройство. Двухэтажный дом был полностью разрушен, взрыв снес четырехметровое бетонное заграждение, перевернул и искорежил бронетехнику, серьезно пострадали соседние постройки. Под руинами дома позже были обнаружены тела трех боевиков. Но и четверо сотрудников мурманской милиции оказались на пути смертоносной волны.

На месте взрыва скончались сотрудники ОМСН (бывшего СОБРа) – майор Александр Рябенков и старший лейтенант Андрей Ворона, а также Дмитрий Дмитриев, старший сержант, служивший в мурманском батальоне патрульно-постовой службы. Это была его первая кавказская командировка. Еще один спецназовец, подполковник Андрей Кольцов, скончался чуть позже в реанимационном отделении назранского госпиталя. Старшему из них не исполнилось и сорока. До конца командировки оставался всего месяц…

Указом Президента России за героизм и отвагу, проявленные при выполнении служебных обязанностей на территории Северного Кавказа, мурманские милиционеры награждены Орденом Мужества  (посмертно). Приказом министра внутренних дел Российской Федерации они навечно зачислены в списки личного состава МВД России. В честь погибших солдат правопорядка открыты мемориальные доски., сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

 

 

Фото: https://51.xn--b1aew.xn--p1ai/

 

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