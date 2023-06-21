Сотрудники Кировского филиала АО «Апатит» продемонстрировали представителям регионального Союза промышленников и предпринимателей текущие цифровые решения на предприятии

На базе Кировского филиала АО «Апатит» прошло заседание комиссии Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО) по цифровой экономике. Главными темами мероприятия стали обмен опытом внедрения процессов цифровизации на производстве и вопросы импортозамещения в IT.

Сотрудники Кировского филиала АО «Апатит» продемонстрировали текущие цифровые решения на предприятии. В мероприятии приняли участие представители крупных технологичных компаний, образовательных организаций и малых IT-предприятий.

Добывающая отрасль исторически большое внимание уделяет аспекту цифровизации. Автоматизация сложных задач способствует более быстрому анализу информации, контролю процессов, в том числе в вопросах производственной безопасности, обучения сотрудников и др.

Участники поделились своим опытом реализации разработок в части импортозамещения, а также успехами в области цифровизации деятельности своих компаний. Так, представители Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» рассказали о запуске собственной линии производства плат и сборки телекоммуникационного оборудования, которую «Ростелеком» реализует в рамках программы импортозамещения в сфере телекоммуникаций и связи Российской Федерации.

Заместитель директора по коммерции УФПС Мурманской области - филиала АО «Почта России» Артур Берекетов презентовал развитие цифровых сервисов для клиентов АО «Почта России»: клиентам доступны «личный кабинет» пользователя, возможность оформления посылок в приложении, доверенностей на получение, оформление знаков онлайн-оплаты и др.

В ходе мероприятия собравшиеся отмечали, что последствия санкций сказались на цифровой трансформации промышленности, однако первый «шок» прошёл, и на сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что, несмотря на внешние вызовы, цифровизация экономики будет продолжаться.

Как сообщает пресс-центр СПП Мурманской области, в рамках выездного заседания участники также посетили апатит-нефелиновую обогатительную фабрику «АНОФ-3», центр обработки данных и музейно-выставочный центр «Апатит».

Фото предоставлено пресс-центром СПП Мурманской области.