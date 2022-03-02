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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.22 17:00

Сотрудники «Колатомэнергоремонт» стали победителями и лауреатами Всероссийского конкурса «Инженер года – 2021»

В 2021 году проходил XXII Всероссийский конкурс «Инженер года – 2021», организованный Российским и Международным союзом научных и инженерных общественных объединений при участии Академии инженерных наук им. А.М. Прохорова.

Основная цель конкурса – выявление и пропаганда достижений и опыта лучших инженеров Российской Федерации. Конкурс традиционно проводился в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры».

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», по результатам I тура звание «Профессиональный инженер России» присвоено работникам «Колатомэнергоремонт», членам отделения Первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори: инженеру цеха по ремонту электротехнического оборудования Александру Лапину (фото 1) и старшему мастеру цеха ремонтно-строительных работ Олегу Макарову (фото 3). По версии «Инженерное искусство молодых» лауреатом конкурса стала инженер по охране окружающей среды, председатель молодёжного совета «Колатомэнергоремонт» Нина Жаричева (фото 2).

«Конкурсы Всероссийского уровня, такие, как «Инженер года», дают прекрасную возможность талантливым инженерам поделиться опытом с коллегами и заявить о себе. Наши сотрудники приносят максимум пользы на своём рабочем месте, их победа – это подтверждение, что в «Колатомэнергоремонт» трудятся ответственные и перспективные работники», - отметил председатель отделения Первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори Андрей Соколов.

 

 

 

 

 

Фото группы внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт».

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