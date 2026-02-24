Сотрудники Кольской АЭС – лауреаты конкурса волонтёрских проектов «Росатома»

Работники Кольской АЭС стали лауреатами отраслевого конкурса проектов в области корпоративной социальной ответственности (КСО) и волонтёрства имени А.П. Александрова. Их инициативы отмечены в специальной номинации «Патриотические проекты». Торжественная церемония награждения состоялась 18 февраля в Москве с участием главы Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва.

В рамках конкурса наградами отметили сразу три проекта заполярных атомщиков. Инициатива «Печатники ПЗ» включает в себя закупку материалов, ремонт оборудования, разработку электроники и посвящён применению аддитивных технологий для создания медицинских приспособлений. Программа «БАРС-Африка» ориентирована на адресную поддержку российских военнослужащих. Также признание получил проект «Одна страна — одна команда», который направлен на поддержку нуждающихся, укрепление коллективизма и сплочённости в обществе.

«Эти проекты демонстрируют неравнодушие, активную гражданскую позицию и патриотизм наших сотрудников. Они стремятся помогать другим, улучшать жизнь окружающих и проявлять лучшие качества атомщиков. Такие начинания мы всегда поддерживаем, поскольку именно в них проявляется сила нашего коллектива и нашей страны», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, конкурс проектов в области корпоративной социальной ответственности и волонтёрства проводится при поддержке Проектного офиса по внутренним коммуникациям и корпоративной социальной ответственности и Департамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.